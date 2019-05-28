Shinji Kagawa hesaba uymadı

Kartal’ın, ekonomik ve sportif kriterlere uymadığı gerekçesiyle kiralık sözleşmesi sona eren Shinji Kagawa için herhangi bir girişimde bulunmadığı belirlendi.

28 Mayıs 2019, Salı 08:53
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Shinji Kagawa hesaba uymadı

Kartal’ın, ekonomik ve sportif kriterlere uymadığı gerekçesiyle kiralık sözleşmesi sona eren Shinji Kagawa için herhangi bir girişimde bulunmadığı belirlendi.

Borussia Dortmund’dan devre arası 6 aylığına kiralanan Japon yıldız 14 lig maçında 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Kagawa’nın bonservisini Alman kulübünden bedelsiz almanın hesaplarını yapan siyah-beyazlıların, sakatlık problemleri ve yüksek yıllık ücreti nedeniyle yetenekli futbolcudan vazgeçtiği ifade edildi.

Borussia Dortmund’la bir sezon daha sözleşmesi bulunan Kagawa’nın, Almanya’ya dönmeyi düşünmediği öğrenildi. Dünyaca ünlü futbolcunun kariyerine İngiltere veya İspanya’a devam etmeyi planladığı kaydedildi.

(Sabah)

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