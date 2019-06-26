Shinji Kagawa geri dönüyor

Geçen sezonun devre arasında Borussia Dortmund’dan kiralanan Shinji Kagawa, sonrasında Alman kulübüne geri dönmüştü. Ancak Dortmund’da gelecek sezon da forma giymesi zor olan Kagawa, en büyük hayalinin İspanya’da oynamak olduğunu belirtmişti. Kısa sürede taraftarların büyük sevgisini kazanan Japon futbolcunun, henüz La Liga’da kendisine uygun bir kulüp bulamadığı bildirildi. Gelişmeleri yakından takip eden Beşiktaş yönetiminin ise yeni hocası Abdullah Avcı ile temasa geçerek Kagawa için yeniden harekete geçtiği bilgisine ulaşıldı.

Yıllık 2 milyon Euro

Alman temsilcisiyle sözleşmesi 1 yıl daha olan 30 yaşındaki futbolcu için Siyah-Beyazlılar’ın kiralama teklifinde bulunduğu bildirildi. Sarı-Siyahlılar’ın da kadroda düşünmedikleri Kagawa’nın ekstra maaşını ödememek adına bu teklife sıcak baktıkları konuşuluyor. Geçen sezon yarım dönem için 1 milyon Euro kazanan yıldız forvete bu kez tam sezon için 2 milyon Euro önerilicek.