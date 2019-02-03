Shinji Kagawa: Böyle bir şeyi hayal bile edemezdim

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 6-2'lik farklı skorla mağlup etti. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Japon futbolcu, 3 dakika içinde 2 gole imza attı ve karşılaşmaya damga vuran isim oldu.

Beşiktaş'ın Japon yıldızı maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İnanılmaz bir başlangıç yaptığını ve çok mutlu olduğunu ifade eden Kagawa, "4-1'ken oyuna girdim ve bunun rahatlığı da vardı. Arkadaşlarım maç boyunca çok iyi oynamıştı, ben de onu devam ettirdim. İnanılmaz bir başlangıç oldu. Maçtan önce söyleseniz böyle bir şeyi hayal bile edemezdim." dedi.

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Beşiktaş taraftarı ile buluşmayı iple çektiğini belirten Japon yıldızi, "Taraftarlarımız adına da çok mutluyum. Arkadaşlarım, teknik ekip ve hocamız saha içinde-dışında beni çok rahatlattılar. Burada büyük bir saygı ortamı olduğunu gösterdiler. Oynadığımız sadece bir maç, birçok maç var önümüzde, önemli olan böyle devam edebilmek. Beşiktaş taraftarının desteği için teşekkür ediyorum. Bir an evvel taraftarımızın önünde ilk maçıma çıkmak için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.