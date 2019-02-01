Shinji Kagawa: ‘Beşiktaş’ı iyi yerlere taşımak için çok çalışacağım’

Kagawa'nın BJK TV'ye yaptığı açıklamalar şöyle;

“Gerçekten çok hoş bir karşılama oldu. Herkes dostça karşıladı. Beşiktaş’ta ilk günüm gayet güzel bir şekilde geçti. Beşiktaş yaz transfer döneminde de beni istemişti. O zaman da transferim konusunda kulüp istekli davranmıştı. Gerçekten bu konuda çok samimi, çok ciddi bir tavır ortaya koydular. Ben de bu teklifi kabul ettim ve mücadeleye başlamaya karar verdim. Transfer kesinleştikten sonra İlkay Gündoğan’dan ve Nuri Şahin’den mesajlar aldım. Hem İstanbul ile ilgili hem de Beşiktaş hakkında oldukça pozitif şeyler söylediler.”

‘Vodafone Park’ta özel bir atmosfer var’

“Beşiktaş’ın kendi sahasında oynadığı maçları izledim ve atmosferden gerçekten etkilendim. Özel bir atmosfer var. Taraftarlar gerçekten çok özel. Ben de onların önünde ilk maçıma çıkmayı dört gözle bekliyorum. Burada onların beklentilerinin çok yüksek olduğunu biliyorum. Bu beklentilere cevap vermek için elimden geleni yapacağımı bilmelerini istiyorum. Takıma katkı yaparak ligi en iyi yerde bitirebilmesi için ben de burada elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. Yeni takımımda ilk çalışmamı yaptım. Benim için mutlu bir başlangıç oldu. Şimdi bir an evvel sahaya çıkmak ve oynamak istiyorum.”

‘Türkiye ve Japonya arasında güçlü bir bağ var’

“2002 Dünya Kupası’nı çok iyi hatırlıyorum. Türkiye o zaman çok güçlü bir takımdı. Bizi elediklerinde de çok üzülmüştük. İlhan Mansız o dönem çok popüler olmuştu. Zaten iki ülke arasında çok güçlü bir bağ var. Bence Dünya Kupası o bağlantıyı daha da güçlü hale getirdi. İlişkilere ivme kazandırdı. O yakınlığı dün havalimanında net bir şekilde hissettim. İnsanların yaklaşımı, insanların burada gösterdiği dostane tavır. Bir oyuncu olarak beni çok mutlu etti. İlhan Mansız ile birlikte çalışacağız. Onun tavsiyelerinden faydalanmaya çalışacağım. Ben de bu tavsiyeler doğrultusunda takım için elimden geleni ortaya koyacağım.”

‘23 numara ile hatırlanmak isterim’

“Bir lakabım yok. İnsanların beni ismimle çağırmasını isterim. B. Dortmund’da da 23 numara giymiştim. Burada da 23 numarayı giymek istedim. Çünkü, burada da iyi bir performans gösterip 23 numara ile hatırlanmak isterim. Şimdi Premier Lig’de oynayan Cenk Tosun 23 numarayı giyiyordu. Ben de bundan onur duydum. Ben de burada en iyi performansı göstermeye çalışacağım. Umarım 23 numaranın Beşiktaş için güzel anlamı devam eder.”

‘Beşiktaş’ı iyi yerlere taşımak için çok çalışacağım’

“Ben buraya çok isteyerek ve arzulayarak geldim. Takım arkadaşlarım ile birlikte takımı iyi yerlere, iyi noktalara getirebilmek için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımızdan tek beklentim; takıma destek vermeleri, bizim arkamızda olup bize cesaret vermeleri.”