Kylian Mbappe, Paris Saint Germain deplasmanda Barcelona'yı 4-1 yendiği maçta hatt-rick yaptı ve tarihi bir performans sergiledi. Fransız golcü Mbappe, 24 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya evinde 3 gol atan ilk oyuncu oldu

En son 1997-98 sezonunda Ukraynalı golcü Andriy Shevchenko, Dinamo Kiev forması altında Barcelona'a 3 gol birden atmış o maçı da konuk ekip 4-0 kazanmıştı



