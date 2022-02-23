Kariyerinde son olarak İtalya ligi'nde Genoa takımını çalıştıran Andriy Shevchenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'daki ayrılıkçı yönetimlerin bağımsızlığını tanımasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Andriy Shevchenko twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Ukrayna benim vatanım! Halkımla ve ülkemle her zaman gurur duydum! Çok zor zamanlardan geçtik ve geçtiğimiz 30 yılda millet olarak şekillendik! Samimi, çalışkan ve özgürlüğüne düşkün vatandaşlardan oluşan bir millet, bu bizim en önemli varlığımızdır!" ifadelerini kullandı.

Shevchenko, Ukrayna milli takımının başında görev yaptığı 52 maçta 25 galibiyet 13 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.

(NTV Spor)