Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi sürerken önemli bir kesim can güvenliği adına komşu ülkelere gitmek durumunda kalıyorlar. Ülke içinde seyahatin bile zor olduğu dönemde Yuriy Vernydub, Ukrayna'ya destek olmak adına genel güzergahın tersinde bir hareket gerçekleştirdi.

Moldova'da Sheriff Tiraspol'u çalıştıran Yuriy Vernydub, sözünü tuttu ve destek olmak adına ülkesi Ukrayna'ya döndü. Savaş başladıktan sonra yaptığı açıklamada ülkesini desteklemek adına yakında dönmek istediğini belirtmişti. Jitomir doğumlu 56 yaşındaki teknik adam, sözünü tutarak geri döndü.

Ukrayna'da bir videoda Vernydub, "Zafer Ukrayna'nın. Her şey çok güzel olacak. Biz yenilmeziz" ifadelerini kullandı. Ukraynalı teknik adam özellikle bu sezon FC Sheriff'in başında sergilediği Şampiyonlar Ligi performansıyla büyük dikkat çekmişti.