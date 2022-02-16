Sheriff - Sporting Braga rekabetinde ilk maç

Bu sezon eleme maçları dahil olmak üzere Avrupa karşılaşmalarında 14 maç oynayan Sheriff, tarihinde ilk kez Braga ile karşılaşacak.

Moldova temsilcisi oynadığı 14 maçın ilk 10 karşılaşmasında 8 galibiyet 2 beraberlik alırken sonraki 4 maçta 1 beraberlik 3 yenilgi ile sahadan ayrıldı. Sheriff, Avrupa Kupası eleme turlarında ilk maçına çıkacak.

Mücadele öncesinde misafir takımda en dikkat çeken isim UEFA Avrupa Ligi'nde üç gol ve üç asist yapan Ricardo Horta oldu.