Sosyal medya hesaplarından #shellhelix etiketiyle takımlarına olan tutkuları ve yola çıkış hikayelerini paylaşan okurlarımız arasından Fanatik yazı işlerinin seçtiği şanslı kişiler derbiyi yerinde analiz etti.

Samet Özkan

Öncelikle yazıma FANATİK ailesine samimi karşılamaları ve bizleri harika ağırladıkları için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Derbiye gelecek olursak; genel olarak gergin ve pozisyon zenginliği açısından iki takımın yetersiz olduğu bir derbiyi geride bıraktık. İlk yarı dengeli geçen karşılaşma ikinci yarıda biraz daha tempolu genel olarak Fenerbahçenin 10 kişi de kalmasının etkisiyle Galatasaray hakimiyetinde geçti. Fenerbahçe taraftarının çılgınca desteğiyle iyi oynamasa da iyi mücadele etti ve sonuç olarak geleneği 20 seneye çıkarttı, ayrıca Galatasaray’a da şampiyonluk yolunda önemli bir darbe vurmuş oldu.

Ali Aydın

Fenerbahçe maça etkili başladı. Kırmızı kart gelene kadar da iyi gidiyordu, pozisyonlara da girdi. İkinci yarı 10 kişi oynayan bir Fenerbahçe vardı ama taraftarı da olağanüstü bir baskı kurdu rakibe karşı. Futbolcular da böylece mücadele etmeye başladılar. Serdar Aziz ile Skrtel sahanın en iyileriydi. Galatasaray 11 kişinin avantajını iyi değerlendiremedi. Aksine Fenerbahçe taraftarının olağanüstü baskısı golü getirdi. 20 senelik hasretlik Galatasaray’ın bitmeyen kabusu.

Süleyman Köroğlu

Başta bu güzel organizasyon için Shell Helix ve Fanatik Gazetesi’ne çok teşekkür ederim. Bizi çok güzel ağırladılar. Tipik orta saha mücadelesi şeklinde ve tatsız geçen ilk yarının sonlarında Hasan Ali’nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe’nin zorlanacağı belliydi. İkinci yarı Galatasaray’ın ağırlığında geçti ve golü de buldular. Fakat Fenerbahçe taraftarının müthiş desteği ve Kadıköy’ün büyüsü ile futbolcular 70. dakikadan sonra hareketlendiler ve Kadıköy’ün öyle rahat geçilemeyeceğini gösterip golü attılar. Hakem kararları tartışılsa dahi 20 yıldır şartlar ne olursa olsun sonuç değişmiyor. Her sene o sene bu sene deniyor ama Fenerbahçe bunu boşa çıkarıyor. Son olarak rahat uyu Sinyor, Lefter’e selam söyle, sizin yaktığınız FENER’i şimdi biz taşıyoruz.

Recep Yıldız

Hasan Şaş’ın tribünleri germeye çalışması anlamsızdı. Fenerbahçe’nin erken eksik kalması Ersun Yanal’ın planlarını bozdu. Erken gelen kırmızı kart derbi zevkini azalttı. Hasan Ali’ye kırmızı kart gösteren hakemin kararı VAR sonrası vermesi akla VAR olmasaydı maç sonucu ne olurdu soruları getirdi. 2. yarı eksik oynayan Fenerbahçe, Elmas’ın attığı güzel golle bir nebze rahatladı. Fenerbahçe’nin 2. yarıyı 10 kişi tamamlamasına rağmen Galatasaray’a yenilmemesi ile Kadıköy’de 20 yıllık yenilmeme geleneği bozulmamış oldu! Fenerbahçe Alex gibi orta saha eksikliğini hissetmeye devam ediyor.

Mahmut Baysal

Evrenin oluşumu sırasında, evreni kaostan düzene geçiren dört temel güç olan TOPRAK, ATEŞ, HAVA ve SU hafta sonu oynanan derbide de yine başroldeydi. Nasıl mı? Son 20 yıldır olduğu gibi Kadıköy ATEŞ ateş yandı yine; sene başından beri süregelen kötü gidişe rağmen inanç kalkanları tam güçle çalışmaktaydı. Maç saatine kadar kararsızlığını sürdüren HAVA ilk düdükle birlikte gülümseyen bir güneşe bıraktı yerini. Tüm gün çiseleyen yağmurun içine gizlenen SU, 90 dakikalığına şekil değiştirip ter oldu taraftarın alnında. Ve hiçbir TOPRAK parçası, 7.140 metrekare yeşil saha kadar güzel gelmedi gözlere. Rakibini şampiyonluğun dışına itmekten ziyade, devam eden gelenek yüreklere su serpse de, herkesin aklında Alper’in karşı karşıya kaçırdığı pozisyon kaldı. Bu sene Fener Ol’acağız, seneye hayıflandığımız değil sevindiğimiz pozisyonları konuşacağız...

Seda Dündar

Kırmızı kart doğru muydu? Gol öncesi faul mü vardı? Fenerbahçe böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Sorulacak sorular hiç bitmeyecek. Maç içinde olan yine maç içinde kalacak. Baki kalacak birçok alışılmışın başında ise Galatasaray’ın Kadıköy’e gerçekleştirdiği bir başka hafta sonu ziyaretinden de tatsız bir trafiğe takılarak, metrobüste boş koltuk bulamadan evine dönmesi oldu. Tribünde ise yeri ezelden hazır olan binlerce tek yürek, ilk derbisine gelen sevgililer, anneler, babalar, yanakları pembe pembe gelecekleri Sarı-Lacivert bebekler... Zihinlerinde tek bir gerçek; Burası KADIKÖY, buradan çıkış YOK!

Burak Emir

Kadıköy Klasiği... İki takım da kontrollü başladı ilk yarıya. Fenerbahçe’nin orta sahası çok kötüydü, ilerde top tutamadı. Hasan Ali’nin kırmızısı Fenerbahçe’yi iyice kendi sahasına hapsetti. Galatasaray golü Fener 9 kişi kaldığı sırada attı, Skrtel’in de eksikliğinden yararlanarak.

Hilal Karakaya

Tekrar deneyiniz... O sene bu sene değilmiş. 20 yıllık gelenek devam ediyor. Her maçı bilen Kaplumbağa Tuki bile yanıldı. Tarihin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçemiz 10 kişi kalmasına rağmen direndi, bu takımın ölüsü bile yenilmez dedirtti. Büyü olayı doğru mudur bilinmez ama Fahir babayı saygıyla anıyorum. Maçtan önce ısınmada giyilen Can Bartu-Metin Oktay’ın olduğu tişörtler maçın güzel hareketlerindendi. Artık Fenerbahçe ruhu olmayan kimsenin bu takımda olmaması lazım. Eski derbi havası yoktu. Taraftarın Kadıköy’ü inletmesi gerekirken coşkulu olamadılar. Tribünler arası anlaşmazlıktan mıdır bilinmez bunun hallolması gerekir. Çıkan kartlar, pozisyonlar, hakemler hep konuşulur onlara girmeyeceğim ama bildiğim tek şey var FENERBAHÇE YIKILMAZ.

Hüseyin Kıy

Öncelikle bu güzel organizasyon için FANATİK ekibine çok teşekkür ediyorum. Derbiye gelmeden önce Fenerbahçe Yönetimi’ni bir kez daha uyarıyorum: Derbi maçlarında şu yapılan karaborsanın artık önüne geçin. Fenerbahçe tribünün itici gücü Okul Açık’ta bilet fiyatlarının çok fahiş fiyatlardan satılması, çoğu öğrenciden oluşan bu tribünü aşırı kötü etkilediğini dün akşam da gördük. Derbiye gelecek olursak... Ali Palabıyık satranç oynar gibi maç yönetmeye kalkıştı, oyun sürekli soğudu ve verdiği kararlarla; Fenerbahçe’nin golünden önce Feghouli’ye vermediği faul ve Mehmet Topal’ı oyundan atmaması skoru direkt olarak etkiledi. Bunun haricinde Fenerbahçe ile ilgili tek bir yorumum dahi olmayacak. 10 kişi Kadıköy’de Galatasaray’a sahayı dar edip Ümit Özat’ın bile gol atmak için ileri çıktığı Fenerbahçe’den, beraberlik sonrası stat çevresinde meşale ile kutlamalara geldiğimizi görüyoruz. Tüm teknik ekibin ve futbolcuların kendilerini yeni sezona hazırlarken nerede olduklarının farkına varması, Fenerbahçe formasını giymeye bile hakkı olmayan futbolcular ve görevi sportif direktör olan futbol dehası (!) şahsın bavullarını toplayıp ülkeyi terk etmesi dileği ile yeni sezona kadar tüm Fenerbahçe camiasına sabır diliyorum.