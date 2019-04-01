SHELL HELIX DERBİYE GÖTÜRÜYOR

Peki nasıl?

Sosyal medya hesaplarınızdan (facebook, instagram, twitter) #shellhelix etiketi ile taraftarı olduğunuz takıma olan tutkunuzu ve takımınızla yola çıkış hikâyenizi ifade eden fotoğraf, metin veya videoları paylaş, Fanatik Yazı işleri tarafından seçilecek olan 11 kişiden biri olma şansını yakala! Shell Helix sponsorluğunda, Fanatik yazarlarıyla derbi heyecanını tribünde yaşa…

Derbi sonrası sizleri neler bekliyor?

Yazarlarımız derbi ile ilgili yorumlarını yazarken, sizlerden de yorumlar alacağız. 16 Nisan Salı günü piyasaya çıkacak olan Fanatik Gazetesi’nde ve fanatik.com.tr üzerinden de, "Shell Helix ile Derbi Özel" sayfasında görüşlerinize yer vereceğiz.

SHELL HELIX YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI

Kampanya, 01.04.2019 ve 11.04.2019 tarihleri arasında 10 gün olarak Demirören Gazetecilik A.Ş. tarafından düzenlenmektedir.

Kazananlar 11 Nisan Perşembe günü Fanatik Gazetesi sosyal medya hesaplarından (facebook, instagram, twitter) ilan edilecektir. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. Kampanya katılımında mükerrer katılımlar elenecektir. 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, katılmış olsalar dahi ikramiye kazanmaları halinde bu ikramiyeler verilmez.

BİLET KAZANIMI SONUNDA, KAZANAN OKURUN PASSOLİG KARTINA BİLET YÜKLENECEĞİ İÇİN KAZANANIN ÜLKER STADYUMU FENERBEHÇE ŞÜKRÜ SARACOĞLU SPOR KOMPLEKSİ’NE GİRİŞ YAPABİLECEK "FB PASSOLİG" KARTI OLMAK ZORUNDADIR.

Derbi bileti kazanan okurların İstanbul dışında ikamet ediyor olmaları durumunda ulaşım ve konaklama bedelleri talihli tarafından karşılanacaktır.

Derbi bileti kazanan okurların belirlenen buluşma noktasına kadar ulaşımları talihli tarafından sağlanacaktır.

Derbi bileti kazanan okurların maç sonrası Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nden ulaşımları talihli tarafından sağlanacaktır.