SHELL HELİX DERBİ TALİHLİLERİ BELLİ OLDU

Süper Lig'de büyük derbiye çok az kaldı. 14 Nisan Pazar Günü Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu 90 dakikaya, Shell Helix'in katkıları ve Fanatik yazarları ile birlikte gidiyoruz. Bu büyük derbiye tribünde tanıklık edecek talihliler belli oldu.

Shell Helix'in katkılarıyla düzenlenen organizasyonun finalinde büyük derbiyi stadda izleyecek 11 talihli isim Fanatik jürisi tarafından belirlendi. 14 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak müthiş mücadeleyi Fanatik yazarları ile birlikte izleyecek olan 11 asil, 5 yedek talihliyi çok renkli bir gün bekliyor.

10 gün boyunca #shellhelix etiketi ile sosyal medya hesaplarından takımlarına olan tutkularını paylaşan ve hikayelerini anlatan futbolseverler arasında yapılan değerlendirmede aşağıdaki isimler belirlenmiştir.

ÖNEMLİ NOT: Talihlilerin, İsim Soyisim, GSM numaraları, adres bilgileri ve TC Kimlik numaralarını 12 Nisan Cuma günü saat 12.00'ye kadar kurumsal@fanatik.com.tr adresine iletmiş olmaları gerekmektedir. 12.00'ye kadar mail üzerinden iletişime geçilmediği takdirde derbi bileti, bir sonraki talihliye devredilecektir.

11 ASİL TALİHLİ

@Yusufca70297264 https://twitter.com/Yusufca70297264/status/1112708023095566338

@vosamad https://twitter.com/vosamad/status/1113102099963940865

@sedashiva https://twitter.com/sedashiva/status/1115386079111274496

mahmutbaysal06 https://www.instagram.com/p/BwFX1ukhLbN/

@SelcukKarcioglu https://mobile.twitter.com/SelcukKarcioglu

ssuuleymannn https://www.instagram.com/p/BwCcwK3ApyX/

@uguraktrk https://mobile.twitter.com/ugurakturk3

naptinguzum https://www.instagram.com/p/BwC1_U_BJ_O/

@Aydin53531 https://twitter.com/Aydin53531/status/1115186754712162305

@DurduCeyhun https://twitter.com/DurduCeyhun/status/1115900074440183808

@HseyinKy2 https://twitter.com/HseyinKy2/status/1115925214003716096

YEDEK TALİHLİLER

@swezyy https://twitter.com/swezyy/status/1114899293763198979

@1emirbrk https://twitter.com/1emirbrk/status/1113092629082730496

@OrkunAtmaca https://twitter.com/OrkunAtmaca/status/1116139019904147458

@godthinke https://twitter.com/godthinke/status/1114914376169996288

@oguzhanhocalar https://twitter.com/oguzhanhocalar/status/1113390025251725313