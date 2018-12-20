Sheffield Wednesday satılıyor!

İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Sheffield Wednesday, satışa çıkarılıyor.1867'de kurulan köklü kulübü 2015 yılında satın alan Taylandalı iş adamı Dejphon Chansiri, satış kararını "Kulübü satışa çıkarıyorum. İnanıyorum ki satın almak isteyen kişiler olacaktır." sözleriyle duyurdu.

Ligde 18. sırada bulunan ve taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğratan Sheffield Wednesday'e bu yıl nisan ve ağustos ayları arasında transfer yasağı getirilmişti.

UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarını karşılamakta sorun yaşadıklarını ifade eden Chansiri, "Şu an gelecek sezona değil, FFP sorunlarını çözmeye ve bu sezon elimizden gelenin en iyisini nasıl yapabileceğimize odaklanmış durumdayım." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler