Manchester United, Sheffield United'a 2-1 mağlup olurken United'ın yıldızlarına maç sonrası ırkçı saldırlar oldu. Anthony Martial ile Axel Tuanzebe, yenilgisi sonrası ırkçı yorumlar aldılar.

İki oyuncunun da eski gönderilerine yönelik hem Twitter üzerinden hem Instagram üzerinden ırkçı yorumlar ve semboller gönderildi.