İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield United, Süper Lig takımlarından Alanyaspor 'da forma giyen yıldıza gözünü dikti.





The Sun'da yer alan habere göre; İngiliz ekibinin, Akdeniz ekibinde forma giyen Leroy Fer'e talip olduğu ve ocak ayında oyuncu için bir hamle yapacağı belirtildi.

Alanyaspor kariyeri

32 yaşındaki Hollandalı oyuncu 2021 yılında Feyenoord'dan ayrıldıktan sonra Alanyaspor'a transfer olmuştu. Akdeniz ekibi ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Fer, çıktığı 35 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Öte yandan, bu sezon Championship'te 19 maça çıkan ve 35 puan toplayan Sheffield United, 3. sırada bulunuyor.

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(Ajansspor)