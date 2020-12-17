Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu 54 puanla 9. sırada tamamlayan ve taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Sheffield United, bu sezon ilk 12 maç sonunda 1 puan toplayabildi ve ligin dibine demir atmış durumda. Takımın sahibi Prens Abdullah, her ne şartta olursa olsun TD Chris Wilder ile yola devam edeceklerini açıkladı. Diz ameliyatı geçiren sol stoper Jack O'Connell ne zaman döner bilinmez, geçen yıl 6 gol atan ama bu sezon yalnızca 1 gol atabilen İskoç forvet Oliver McBurnie 4 gün önce omzundan ciddi şekilde sakatlandığı için maç saatinde hazır olması beklenmiyor. Wilder orta alanda "Sander Berge & Ethan Ampadu" önünde John Fleck üçlüsünden vazgeçmez.

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Ligdeki kötü gidişatı toparlayan ancak Şampiyonlar Ligi'nden elenip Avrupa Ligi'ne geçiş yapacak olan Manchester United'da Edinson Cavani dışında önemli bir eksik göze çarpmıyor. Uruguaylı forvet'in durumu maç saati netleşecek. Manchester Derbisi'nde kenardan oyuna dahil olan Anthony Martial'ın ilk 11'deki yerini geri alması bekleniyor. TD Ole Gunnar Solskjaer; "Üzerimde baskı hissediyorum ama bu baskıyla mücadele edebilecek biriyim. Slaven Bilic'in kovulduğunu duyduğumda üzüldüm..." dedi. Orta sahanın merkezinde Scott McTominay ve Fred izleyeceğiz. Paul Pogba muhtemelen yedek soyunacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Bu sezon oynadığı 12 maçta sadece 1 puan toplayabilen Sheffield United, o tek puanı da iç sahada elde etti.

- Manchester United bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçı da kazandı. Bu 5 maç hem "2.5 ÜST" oldu hem de "karşılıklı gol" ile sonuçlandı.

- İki takımın geçen sezon oynadığı 2 maç da "2.5 ÜST" bitmişti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu İngiltere Premier Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Manchester United Kazanır" oldu! %48'lik kesim son 5 lig maçından 13 puan çıkartan Kırmızı Şeytanlar'dan hata beklemiyor... %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI ALİ NACİ KÜÇÜK NE DİYOR?

Şampiyonlar Ligi’ne dramatik şekilde veda eden Manchester United’ın artık öncelikli hedefi Premier Lig olacaktır. Şu anki mevcut kadro Premier Lig şampiyonluğu için yeterli mi bu tartışılabilir ancak Kırmızı Şeytanların özellikle Sheffield gibi takımlar karşısında kayıp yaşamayacağı görüşündeyim. Zirve yarışının içinde olmak isteyen Manchester United hata yapmaz ve ligin son sırasına demir atmış Sheffield United’ı zorlanmadan mağlup eder. Oranı arttırmak için Manchester galibiyeti ve 1.5 üst seçeneğini öneriyorum