Sheffield United - Manchester United: 2 - 3

Manchester United, 13.hafta maçında Sheffield United'ı deplasmanda 3-2 yendi. Bu sezon Premier Lig'de deplasmanda oynadığı tüm maçları kazanan ve dış sahada en çok puan alan takım olan Manchester United aynı zamanda üst üste 10. deplasman galibiyetini aldı. Kırmızı şeytanlar geçen sezonda son 4 deplasman ve bu sezon 6 deplasman maçını galip bitirdi.

Rashford (2) ve Martial'ın golleriyle kritik bir galibiyet alan Solksjaer'in ekibi, 23 puanla 6.sırada yer aldı

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