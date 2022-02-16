Sheffield United - Hull City maç sonucu: 0-0
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'te deplasmanda Sheffield United ile golsüz berabere kalarak kötü giden seriyi devam ettirdi. Teknik direktörü Şota Arveladze yönetiminde rüya gibi başlangıç yapan İngiliz ekibi son 4 maçta 3 mağlubiyet 1 beraberlik aldı.
Hull City deplasmanda Sheffield United ile 0-0 berabere kalarak sahadan bir puan ile ayrıldı.
3 hafta sonra ligde puanla tanışan Hull City, mağlubiyet serisine son vererek puanını 33'e yükseltti.
Hull City, ligin 33. haftasında deplasmanda QPR ile karşılaşacak. Sheffield United ise Swansea ile kendi sahasında mücadele edecek.