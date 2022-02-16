Sheffield United - Hull City maç sonucu: 0-0

Hull City deplasmanda Sheffield United ile 0-0 berabere kalarak sahadan bir puan ile ayrıldı.

3 hafta sonra ligde puanla tanışan Hull City, mağlubiyet serisine son vererek puanını 33'e yükseltti.

Hull City, ligin 33. haftasında deplasmanda QPR ile karşılaşacak. Sheffield United ise Swansea ile kendi sahasında mücadele edecek.