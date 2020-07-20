Sheffield United - Everton (CANLI İZLE)

Premier Lig'in 37. haftasında Sheffield United ile Everton kozlarını paylaşıyor. Az da olsa Avrupa umutu olan Sheffield evinde kazanmanın hesaplarını yapıyor. Bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen ve 12. sırada yer alan Everton ise deplasmanda galibiyet peşinde. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Sheffield United'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Bramall Lane'de oynanan mücadele TSİ 20.00'de başladı. S Sport ekranlarından naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Sheffield United - Everton ilk 11'ler:

Sheffield United: Henderson, Baldock, O’Connell, Basham, Egan, Stevens, Norwood, Berge, Osborn, McBurnie, McGoldrick

Everton: Pickford, Sidibe, Branthwaite, Keane, Digne, Davies, Gomes, Walcott, Sigurdsson, Richarlison, Calvert-Lewin



