İngiliz menajer Neil Warnock, 1999-2007 yılları arasında Sheffield United'ı çalıştırdığı döneme ilişkin flaş bir transfer itirafında bulundu. Fransa'daki performansıyla dikkatleri çeken Didier Drogba'yı kadroya katma fırsatını teptiklerini resmen açıkladı.

Daily Mail'e açıklamalarda bulunan Warnock, 100 bin Sterlin karşılığında Drogba'yı Sheffield United kadrosuna katmak imkanları olduğunu fakat o dönemde finansal olarak bu riske girmediklerini belirtti.

Fransa'da Guingamp ve Marsilya formalarıyla dikkat çeken Drogba, sonrasında 2004 yılında 38.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olmuş ve Premier Lig tarihinin en önemli golcülerinden biri haline gelmişti.

Fildişi Sahilli yıldız, Ocak 2013 - Temmuz 2014 arasında da ülkemizde Galatasaray forması giymişti.