Sheffield - Manchester United maçı iddaa oranları!

Bu sezon ligde bir ara istenilen sonuçları alamayan Sheffield United, son dönemde toparlandı ve son 5 haftadır kaybetmiyor. Bu sezon deplasmanda henüz kaybetmeyen Sheffield United, evinde ise son iki maçında Arsenal ve Burnley karşısında gol yemeden kazandı. Ev sahibinde Man. United’dan kiralık olan genç kaleci Dean Henderson statü gereği görev yapamayacak. Ayrıca bu maçın Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis Kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

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Milli aradan önce evinde Brighton’ı ağırlayan Manchester United 3 puanı 3 golle alırken, evinde yaklaşık 2 ay sonra galibiyet alabildi. Deplasmanda da bu sezon 6 maçta sadece 1 kez kazanabilen Manchester United, rakibiyle ligde 12 yıl sonra karşılaşacak. Konuk ekipte Rojo, Pogba, McTominay sakat. Luke Shaw ve Nemanja Matic’in durumları şüpheli.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• Bu sezon Sheffield United’ın ligde oynadığı 12 maçın 9’u 2,5 Gol Altı bitti.

• Bu sezon Manchester United ligde oynadığı 12 maçın 8’i 2,5 Gol Altı bitti.

• Manchester United, ligdeki son 10 dış saha maçında sadece 1 kez kazanabildi.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih %56 ile Manchester United’ın kazanması yönünde.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise toplam %10’luk oranla gol bahisleri olmuş durumda.

BERKUK ÜNYAY’IN YORUMU

Sheffield United ligin en iyi savunma yapan takımlarından biri. Leicester'dan sonra da ligin en az gol yiyen takımı durumundalar. Manchester United'ın Sheffield kilidini açması kolay olmayacaktır. Zaten az gol atan Manchester United'ın işi kolay değil. Dengeli bir mücadele bekliyorum. Yüksek skorun çıkması zor.



