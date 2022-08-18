Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sharjah, İspanya LaLiga ekibi Villarreal'in 28 yaşındaki golcüsü Paco Alcacer'i kadrosuna kattı. Yapılan açıklamaya göre İspanyol futbolcu, Sharjah'ta kiralık olarak forma giyecek.

"Sabırsızlanıyorum"

Transferin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden duygularını paylaşan Alcacer şu ifadeleri kullandı: "Sharjah'ın yeni oyuncusu olduğumu duyurmaktan çok mutluyum. Kendim ve ailem için hem profesyonel hem de kişisel olarak bu yeni maceraya başlamak için sabırsızlanıyorum"

Kariyerinde daha önce Valencia, Barcelona ve Dortmund gibi Avrupa ekiplerinin de formasını giyen Paco Alcacer geçtiğimiz sezon, 23 maçta 5 gol ve 5 asistlik performansa imza atmıştı.



