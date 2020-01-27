Kobe Bryant'la LA Lakers'ta birçok şampiyonluk yaşayan efsane pivot Shaquille O'Neal da sosyal medya üzerinden acısını paylaştı.

Kobe Bryant'ın oldukça yakın arkadaşlarından olan Shaq şu ifadeleri kullandı;

''Kardeşim Kobe ve yeğenim Gigi'yi kaybetme acısının tarifi yok. Sizi çok seviyorum ve çok özleyeceğim. Bryant ailesine ve uçaktaki diğer yolcuların ailesine sabır diliyorum. Kobe bir sporcudan çok daha fazlasıydı. Bir aile babasıydı ve en büyük ortak noktamız buydu. Onun çocuklarına baba gibi davranırdım, o da benim çocuklarımı kendi çocukları gibi sahiplenirdi. Küçük kızı Gigi, benim küçük kızımla aynı gün doğdu."

Kaynak: Ntvspor

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