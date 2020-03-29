Uzun süredir Galatasaray'ın gündemini meşgul eden isimlerden Xherdan Shaqiri için İngiliz basınından kötü haber geldi.

Daha önceki transfer dönemlerinde de ismi sık sık Galatasaray ile anılan Xherdan Shaqiri'nin İspanyol ekibi Sevilla'ya transfer olacağı belirtildi.

FootballInsider'a göre Liverpool, Stoke'dan 13 milyon Pound'a transfer ettiği Shaqiri'yi iki katından fazla bir bonservis bedeliyle elinden çıkaracak.

Sevilla'nın İsviçre Milli Takımı forması da giyen yıldız oyuncuyu 28 milyon Pound'a kadrosuna katacağı açıklandı.