Shaqiri ile Sırplar arasındaki kriz büyüyor! Provokasyon...

2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'nda oynanan İsviçre - Sırbistan maçının yankıları sürüyor. İsviçre'de Granit Xhaka ile Xherdan Shaqiri'nin gol sevinçleri Sırpları kızdırmıştı.





Etnik kriz yaratan olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Portekiz maçı sonrası Xherdan Shaqiri ile bir Sırp gazeteci arasında yaşanan diyalog ortaya çıktı.

SIRBİSTAN'A FIFA'DAN KOSOVA CEZASI

Sırbistan'ın soyunma odasında Kosova'yı "Sırbistan'ın parçasıymış gibi gösteren" flama dolayısıyla FIFA tarafından soruşturma başlatılmıştı.

FIFA karar olarak Sırbistan Futbol Federasyonu'na; Brezilya maçında soyunma odasında yaşanan olay için 21 bin 300 Dolar ceza kesti.

HER ŞEY 2018'DE BAŞLADI

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda İsviçre ile Sırbistan'ın karşı karşıya geldiği grup maçında Xherdan Shaqiri ile Granit Xhaka'nın gol sevinçlerinde kullandığı 'Çift başlı kartal' sembolü dikkat çekmişti.

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FIFA, İsviçre Milli Takımı'nın aslen Kosova Arnavutu olan yıldızları Granit Xhaka ile Xherdan Shaqiri'nin bu hareketi nedeniyle disiplin soruşturması başlatmıştı.

ÇİFT BAŞLI KARTAL NEDİR?

Günümüzde Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan devletlerinin resmi bayrağında ve birçok ülkede hala bazı kentlerin ve kimi kuruluşların, armalarında ve amblemlerinde çift başlı kartal motifi bulunmaktadır.

Bu el hareketi, Kosova milliyetçiliğinin bir sembolü ve Sırpların birleşme fikirlerine aykırı düştüğü için gerginlik yaşanmasına neden olmuştu.

SHAQIRI YİNE ATTI

İsviçre'nin Sırbistan ile Katar'da karşı karşıya geldiği müsabakada gol perdesini Xherdan Shaqiri havalandırdı. Shaqiri, Sırbistan'a attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Sırbistan'ı 3-2 deviren İsviçre, Katar'da yoluna devam etti.

90+4'TE SAHA KARIŞTI

Zorlu mücadelenin 90+4'üncü dakikasında Granit Xhaka ile Milenkovic arasında tansiyon yükseldi. Bu sırada Breel Embolo, Sırbistan'dan bir başka futbolcu ile tartıştı.





Granit Xhaka ile Milenkovic arasında yaşanan tartışma sebebiyle iki takım futbolcuları arasında sinirler gerildi. Müsabakanın hakemi yaşananalar sonrası Granit Xhaka ile Milenkovic'e sarı kart gösterdi.

PROVAKASYON SORUSU

Sırbistan'ın vedasına rağmen Sırp basının İsviçre’nin Kosovalı asıllı futbolcularına öfkesi devam etti. İsviçre son 16 turunda Portekiz ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi ise Portekiz 6-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Sırbistan’ın ünlü gazetesi Telegraf’a göre muhabirleri Sırp futbolcularla gerginlik yaşayan Shaqiri ile konuştu. Shaqiri ve Sırp gazeteci arasındaki diyalog dikkat çekti. (Skorer)