Shanghai Shenhua’da Flores dönemi

Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua Shenhua’da teknik direktörlük görevine İspanyol Quique Sanchez Flores getirildi.

25 Aralık 2018, Salı 19:55 Son Güncelleme:
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Shanghai Shenhua’da Flores dönemi

Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua'da teknik direktörlük görevine İspanyol Quique Sanchez Flores getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 53 yaşındaki İspanyol teknik adam ile gelecek sezon takımı çalıştırması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Geçen sezon ligi 7. sırada tamamlayan Shanghai Shenhua’nın Çinli eski teknik direktörü Wu Jingui ise gelecek sezon sportif direktör olarak görev alacak.

Teknik direktörlük kariyerinde Getafe, Valencia, Benfica, Atletico Madrid, El Ahli, El Ayn ve Watford’da görev alan Flores, son olarak İspanya temsilcisi Espanyol’u çalıştırmıştı.

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