2017-18 yılında Anadolu Efes’e katılan Shane Larkin, her geçen gün performansının üstüne biraz daha koymaya devam ediyor. Coach Ergin Ataman ile birlikte kariyerinin zirvesine ulaşan 28 yaşındaki guard, bu sezon ise adeta rakipsiz kaldı. Rekorları alt üst eden ve Türk statüsüne geçtiği için Milli formayı giyme şansı yakalayan yıldız basketbolcu, bu sezon Bayern Münih karşısında kaydettiği 49 sayı ile Euroleague tarihine geçti. Yunan basınından SDNA, Larkin için müthiş bir iddia ortaya attı. Tecrübeli oyun kurucunun, Anadolu Efes ile olan sözleşmesini 2022 yılının sonuna kadar uzatıldığı öne sürüldü.

Çıkış maddesi kalacak

Senelik 2.5 milyon Dolar kazanan Larkin’in, buna göre yeni kontratıyla toplamda 7.7 milyon Dolar alacağı bildirildi. Shane Larkin’in, bu süreçte ilk senesinde 3.7 milyon Dolar, ikinci yılında ise 4 milyon Dolar kazanması bekleniyor. Öte yandan var olan sözleşmedeki ‘NBA çıkış maddesi’nin, yeni kontratta da olması bekleniyor. (Not: 1 Dolar = 6.9 TL)