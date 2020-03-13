Anadolu Efes'in Türk vatandaşlığına geçen süperstarı Shane Larkin, liglerin ertelenmemiş olmasına ilişkin bir mesaj paylaştı.

Shane Larkin'in Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Corona virüsü salgınıyla ilgili karar vericilere hiçbir şekilde bir saygısızlık yapmak istemiyorum ama dünyadaki diğer tüm ligler askıya alınmışken Türkiye Ligi'nin neden oynanmaya devam ettiğini anlayamıyorum. Seyircisiz oynamanın işleri kısmen güvenli hale getirdiğini anlıyorum ama bu hala yeterince güvenli değil.

Bir basketbolcu olarak maç yapmak ve başkalarına karşı mücadele etmekten daha fazla zevk aldığımız bir şey olamaz ama şu anda virüsün yayılmasına ilişkin risk, öncesine göre çok daha büyük. Bu tamamen benim görüşüm ve eminim ki diğer birçok oyuncu da benzer hissediyor.

Sadece herkesin sağlığının birinci öncelik olmasını istiyorum ve virüsün kontrolü sağlanana kadar ligin iptal edileceğini veya maçların askıya alınacağına inanıyorum"