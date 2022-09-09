A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, sakatlığı nedeniyle ameliyat olması gereken Shane Larkin'in Avrupa Şampiyonası'na devam edemeyeceğini açıkladı.

Ergin Ataman, Fransa ile oynanacak son 16 turu maçı için konuştu. Shane Larkin'in durumuyla ilgili olarak Ataman, "Shane Larkin'in ameliyat olması gerekiyor. Ciddi bir yırtık söz konusu. Maçlarda oynayamayacak. Topu bile tutamadığını söyledi" açıklamasını yaptı.

Ergin Ataman, "Furkan, Philadelphia'da oyun kurucu da oynamıştı. Yarın onunla eksikliğimizi gidermeye çalışacağız. Shane Larkin, takımda en çok asist yapan oyuncuydu, eksikliğini hissedeceğiz" diye konuştu.

Millilerin Son 16 Turundaki Rakibi Fransa

A Erkek Milli Takımımız FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda 10 Eylül Cumartesi günü Arena Berlin’de Fransa ile karşılaşacak.

NTV’den naklen yayınlanacak olan müsabaka TSİ 13.00'te başlayacak.

Organizasyonda ilk tur maçlarını Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te oynayan A Erkek Milli Takımımız; A Grubu’nda Karadağ, Bulgaristan, Gürcistan, Belçika ve İspanya ile karşı karşıya geldi.

A Erkek Milli Takımımız, Fransa ile 50. Kez Karşı Karşıya Gelecek

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda yer alan A Erkek Milli Takımımız, 10 Eylül Cumartesi günü tarihinde 50. kez Fransa ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlılarımız ile Fransa ilk kez 18 Mayıs 1949 tarihinde Mısır’da organize edilen Avrupa Şampiyonası’nda karşılaştı. Millilerimiz, müsabakadan 47-33 mağlup ayrıldı.

A Erkek Milli Takımımız, 5 Eylül 2010 tarihinde İstanbul’da oynanan Dünya Şampiyonası’nda rakibini 95-77’lik skorla yenme başarısı gösterdi.

A Erkek Milli Takımımız ile Fransa’nın son buluşması, 5 Ağustos 2019 tarihinde oynanan hazırlık maçında gerçekleşti. Ay-yıldızlılarımız, Fransa’da oynanan müsabakada rakibini 74-69’luk skorla mağlup etti.

Türkiye ile Fransa arasında daha önce oynanan 49 müsabakadan Ay-yıldızlılarımız 16 kez kazanma başarısı gösterdi. İki takımın 50. buluşması, 10 Eylül Cumartesi günü Almanya’daki Arena Berlin’de gerçekleşecek. TSİ 13.00’de başlayacak karşılaşma, NTV’den naklen yayınlanacak.