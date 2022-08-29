A Milli Erkek Basketbol Takımımız'ın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde ikinci tur I Grubu’nda Sırbistan’a 79-72 mağlup olduğu mücadelenin ardından yıldız basketbolcu Shane Larkin, kendisine yönelik eleştirilere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile cevap verdi.

Milli Takım ile Anadolu Efes'teki rollerinin tamamen farklı olduğunu belirten Larkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Milli takımdaki rolüm ile Anadolu Efes‘teki rolüm farklı. İnsanlar benden Anadolu Efes‘teki gibi olmamı istiyor ama burası farklı bir takım. Takım arkadaşlarımın daha iyi olmalarına ve kazanmalarına yardımcı olmak için oynuyorum. Bu benimle ilgili değil, bizimle ilgili. Bu gece ortaya koyduğumuz karakterden dolayı gurur duyuyoruz ancak yeterli olmadı."

Shane Larkin, karşılaşmayı 4 sayı, 5 ribaund ve 9 asistle tamamlamıştı.

Shane Larkin'in paylaşımı şu şekilde:



