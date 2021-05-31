Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu ABD'li Shane Larkin, THY Euroleague şampiyonluğunun ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Larkin, "Mükemmel hissediyorum. Çok çok uzun bir sezon oldu, kupayı kazanmak müthiş bir duygu. Her şey bunun içindi" şeklinde konuştu.

"Üç yıl önce birbirimizi tanımıyorduk şimdi kupayla karşınızdayım"

Shane Larkin, "Üç yıl önce geldiğimizde 9 yeni oyuncu vardı ve birbirimizi tanımıyorduk. Ancak şimdi kupayla karşınızdayım. Bu muhteşem bir duygu. Çok mutluyum tabii ki kulüp için camia için kendim için. Taraftarlarımız ile berabere olamadık bu kupayı onlara armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı.