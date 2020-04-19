Shane Larkin: ’Türk isim olarak Şahin’i seçerdim’

Euroleage ve Süper Lig’de iyi bir sezon geçirdiklerini dile getiren Larkin, “Şampiyonluk hedefimiz vardı ancak şimdi koronavirüs yüzünden bunun mümkün olup olmayacağını görmek zor” dedi. Türk Milli Takımı’nda henüz oynayamadığını hatırlatan yıldız basketbolcu, takımın bir parçası olduğu için gurur duyduğunu belirtti. Türkçe bazı kelimeler öğrendiğini anlatan Larkin, “Favori kelimem ’kolay gelsin.’ Bunu sık olarak kullandığımı söyleyebilirim. Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin’i seçerdim. Birçok insan bana Şahin diyor” şeklinde konuştu.