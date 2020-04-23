Shane Larkin: ’Olimpiyat’a giden ilk takım olmak istiyoruz’

Türk kimliği alsa da henüz Milli Takım formasını giyme şansı bulamayan ABD’li oyun kurucu, “Olimpiyat elemeleri bu sezon iptal edildi, umuyorum bir sonraki yaz olacak. Çok yetenekli bir takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. İlk olarak beraber oynamamız gerek, ne kadar iyi olduğumuzu görebilmek için. Daha önce Olimpiyatlar’da hiç oynamamıştık. Hedef de bu. Daha önce Türkiye bunu yapamamıştı. Bunu başaran ilk takım biz olmak istiyoruz” diye konuştu. Bu arada Anadolu Efes, Larkin’in sözleşmesini 2022’ye kadar 7.7 milyon Dolar’lık bir kontratla uzattığı iddia edilmişti.