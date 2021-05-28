Shane Larkin: Kim daha kararlı, mücadeleci olursa o kazanacak

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da temsilcimiz Anadolu Efes, Rus ekibi CSKA Moskova ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Zorlu mücadele öncesinde Anadolu Efes'in yıldızlarından Shane Larkin, açıklamalarda bulundu.

Günün sonunda kararlı ve mücadeleci olanın galip geleceğini düşündüğünü belirten Larkin, "Burada olduğum için heyecanlı ve gerçekten çok mutluyum. Uzun bir sezon oldu. Geçen yıl ligin iptal edilmesi ile son Final Four'dan bu yana 2 yıl geçti. Birkaç yıl önce bulunduğumuz ve bir şampiyonluk şansına sahip olduğumuz yere tekrar dönmek hepimiz için bir fırsat. Bu nedenle heyecanlı ve mutluyuz. Yüksek tempo bizim oyun tarzımızın bir parçası. Ama bence en önemli şey kimin daha kararlı oynayacak olması. CSKA, burada çokça bulundu ve bunu nasıl yapacaklarını biliyorlar. Koç yine onlarlaydı ve birden fazla şampiyonluk kazanan oyuncuları var. En temel şey rakibini alt edebilmek. Çünkü bu basketbol ve günün sonunda bazıları çok iyi şut atacak, bazıları çok kötü şut atacak ki bu yüzden her şey kimin daha çok savaştığına, kimin daha az top kaybettiğine ve bunun gibi küçük detaylara bağlı olacak. Bence kim takım olarak daha fazla mücadele ederse o kazanacak" dedi.



