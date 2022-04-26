Shane Larkin: Evimizde oynamanın avantajını kullanmalıyız

Turkish Airlines Euroleague play-off üçüncü maçında İtalya temsilcisi Olimpia Milano'yu konuk edecek olan Andolu Efes'te yıldız basketbolcu Shane Larkin, karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Efes'in internet sitesinde yer alan açıklamalara göre kendi sahalarında oynamanın avantajını kullanmaları gerektiğinin altını çizerek, ilk maçta yaptıkları savunmayı sahaya yansıtmaları gerektiğini dile getirdi.

Shane Larkin'in açıklamaları şu şekilde:

"Milano’da ilk maçta aldığımız galibiyet ile saha avantajını yakaladık. Milano çok iyi bir takım ve ikinci maçta bazı küçük değişiklikler yaparak kazandılar. Biz, özellikle ilk maçta yaptığımız savunmayı sahaya yansıtmalıyız ve müthiş seyircimizin desteği ile birlikte evimizde oynamanın avantajını kullanmalıyız. Eğer bunları uygulayabilirsek şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum."

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