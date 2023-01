2010'dan beri aşk yaşayan Barcelona'nın İspanyol yıldızı Gerard Pique ve ünlü şarkıcı Shakira'nın ayrılığı magazin dünyasının gündemine bomba gibi düşmüştü. İlişkileri süresince dünyaya gelen iki çocukları bile çiftin birlikteliğini ayakta tutamadı.





İspanya basınından yer alan haberlere göre; Shakira, kendisini aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakalamıştı.

GÖNDERMELİ ŞARKI

Shakira, olaylı ayrılık sonrasında eski sevgilisi Gerard Pique için göndermeli bir şarkı yapmıştı. 'Out of Your League' (Dengim Değilsin) adlı şarkı YouTube’da 24 saat içinde 63 milyon kere izlenerek, ilk 24 saatte en çok dinlenen Latin şarkısı unvanını almıştı.

Şarkıda Pique’nin yeni partneri olduğu iddia edilen 23 yaşındaki bir kadına gönderme yapan Shakira, "İki 22’liği cebinden çıkaracağını" söylemişti. Shakira ayrıca şarkıda Pique’nin "Vücudunu geliştirmeye çok zaman ayırdığını fakat beynin de gelişime ihtiyaç duyduğunu" ifade etmişti.

BALKONA CADI KOYDU

Yaşananların ardından dünyaca ünlü şarkıcıdan bir hamle daha geldi. İspanyol gazeteci Marc Leirado Millan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Shakira'nın, Pique'nin annesinin evine bakan balkonuna bir cadı figürü yerleştirdiğini öğrendiğini söyledi.

PARTİ VERDİ

Shakira yaşanan olayların ardından evinde bir parti düzenledi. Partide Shakira'nın Pique'yi hedef alan şarkısı çalarken katılanlar arasında eski Hollandalı efsane oyuncu Patrick Kluivert da vardı.





Kluivert'ın eşi Rossana, Shakira'nın en yakın dostlarından biri. Partide, Shakira ve arkadaşlarının yüksek seste, Pique için yazılan şarkıyı dinleyerek eşlik ettikleri de görüldü.