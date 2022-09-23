Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı. La Liga devinde kaptan Gerard Pique ile yolların ayrılması kararı alındığı kaydedildi. Shakira'dan ayrılmasının ardından zor günler geçiren yıldız futbolcunun Xavi Hernandez'le tartışması bardağı taşıran son damla oldu. İşte ayrıntılar...

Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Shakira ile aşk yaşamaya başlayan Gerard Pique kısa süre önce Kolombiyalı güzelle ayrıldı. Çiftin iki çocuğu Shakira ile birlikte yaşamaya başladı. Gerard Pique'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmak isteyen Shakira'dan kendisine olan borcunun ödenmesi ile birlikte her ABD ziyaretinde en üst sınıf uçak bileti istediği aktarıldı.

FERRAN TORRES'İN KIZ KARDEŞİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Shakira'dan ayrıldığı süreçte Kolombiyalı şarkıcıyı aldattığı öne sürülen Gerard Pique'nin takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle birlikte olduğu kaydedilmişti. Ancak Pique'ye yakın kaynaklar bu iddiaları yalanladı. Gerard Pique son olarak takım arkadaşı Ferran Torres'in kardeşi ile görüntülendi. 35 yaşındaki İspanyol oyuncu ile 23 yaşındaki Clara Torres arasındaki ilişkinin Barcelona'da çatlaklara sebep verdiği iddia edildi.

XAVİ İLE TARTIŞTI

İspanyol basını kısa bir süre önce Bayern Münih'e yenilen Barcelona'da soyunma odasında bir kriz yaşandığını kaydetti. Xavi Hernandez'in kendisine forma şansı vermediği için mutsuz olduğunu dile getiren 35 yaşındaki stoperin soyunma odasında takım arkadaşlarına sitem ettiği kaydedildi.

İspanyol futbolcunun sözlerini duyan Xavi Hernandez'in bu sitemi beğenmediği ve oyuncusuna "Şimdi daha da az oynayacaksın" sözleri ile karşılık verdiği aktarıldı. Xavi Hernandez ile Gerard Pique arasındaki bu tartışma bardağı taşıran son damla oldu.

INIGO MARTİNEZ HAMLESİ

Barcelona'da kurmayların Xavi Hernandez'e tam destek verdiği ve genç çalıştırıcının transfer raporuyla hareket ettiği belirtildi. Xavi Hernandez'in transfer listesinin ilk sıralarında Athtletic Bilbao forması giyen Inigo Martinez'in bulunduğu kaydedildi. Barcelona'nın transfer etmek için uğraştığı 31 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya sıcak bakmadığı aktarıldı.

İspanyol basını Barcelona'nın Inigo Martinez'i transfer etmek için Gerard Pique'yi gözden çıkardığı vurgulandı. La Liga devinin Gerard Pique ile yollarını ayırdıktan sonra Inigo Martinez'i kadrosuna katacağı belirtildi.

SHAKİRA AYRILIKTAN SONRA İLK KEZ KONUŞTU

Gerard Pique'nin Shakira'yla ayrılık kararı almasının ardından futbolunda büyük bir düşüş olduğu gözlemlendi. Kolombiyalı şarkıcı 11 senelik ilişkilerinin bitmesinin ardından ilk kez konuştu. Shakira, Gerard Pique ile birlikte olduğu dönemi şu sözlerle anlattı:

"Yaşadıklarımdan ilk kez bahsediyorum. Sessiz kaldım. Bununla ilgili konuşmak zor. Normal bir ayrılık yaşamadık çünkü. Sadece benim için değil, çocuklarım için de zordu. Çocuklarımı bu durumdan korumay çalıştım. Çünkü onlar hayattaki en önemli varlıklarım. Okulda arkadaşlarından bir şey duyar, internette kötü habere rastlarlar ve bundan etkilenirler. Bazen bana yaşadıklarım kötü bir rüya gibi geliyor ve bir yerde uyanacağım. Ancak hayır, bu gerçek. Muhtemelen hayatımın en karanlık dönemi. Pique futbol oynamak ve şampiyonluklar kazanmak istiyordu. Onu desteklemek zorundaydım. Sırf onun için, aşk için bu fedakarlığı yaptım. Birinin bunu yapması gerekiyordu. Kariyerimi ikinci plana attım onun için."

Müzik kariyerinin kendisi için bir hayat kurtarıcısı olduğunu belirten Shakira, "Müzik benim için bir hayat kurtarıcı. Parçalanmış halde hissettiğim günler oldu ve bu günlerden sadece müzik ile sıyrılabildim. İşin gözümü çok korkuttuğu günler oldu. Sadece çocuklarıma sarılıp, yataktan çıkmak istemediğim günler... Ancak ayağa kalkıp klip çekimine veya stüdyoya gitmek zorundaydım" ifadelerini kullandı.

Gerard Pique ile ayrılmasının ardından magazin muhabirlerinin kendisini rahat bırakmadığının altını çizen Shakira, "Evimin önünde 7/24 kampta olan bir paparazzi grubu var. Saklanabileceğim hiçbir yer yok. Çocuklarımla eve saklanmaktan başka çaremiz kalmıyor ve bu onları gerçekten kötü etkiliyor" açıklamasını yaptı.

(Skorer)