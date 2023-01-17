Shakira söylüyor Pique yapıyor

2022 Kasım ayında Barcelona'da futbolu bırakan Gerard Pique, uzun süredir birlikte olduğu Shakira'dan ayrılmıştı.

Clara Chia Marti ile yeni bir ilişki yaşamaya başlayan Pique, eski sevgilisinin son şarkısında kendisine, "Rolex'i bırakıp, Casio'yu seçtin. Ferrari'den inip, Twingo'ya bindin" göndermesine karşılık vermeye devam ediyor.

İlk olarak Casio ile sponsorluk anlaşması yapan Pique, dün de kendisinin kurduğu Krallar Futbol Ligi organizasyonuna Twingo aracıyla geldi.