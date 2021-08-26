Shakhthar Donetsk-Monaco maç sonucu: 2-2

Şampiyonlar Ligi Play-Off mücadelesinde Shakhthar Donetsk, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Monaco'yu ağırladı.

Konuk ekip Monaco karşılaşmaya çok iyi başladı. 18. dakikada Wissam Ben Yedder fırsatçılığını konuşturdu ve kaleciden dönen topu filelere göndererek skoru 1-0 yaptı. 39. dakikada yine sahneye Ben Yedder çıktı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

Monaco'da 2 gol atan Ben Yedder, ikinci yarıda iki de net fırsattan yararlanamadı. Shakthar'da oyuna giren Marlos 74. dakikada skoru 2-1'e getirdi. Monaco yine ataklarına devam etti ve Kevin Volland ile 2 net gol poisyonundan yararlanamadı ve maç 2-1 sona ererek uzatma devrelerine geçildi. İkinci uzatma devresinde Aguilar'ın kendi kalesine attığı golle skor 2-2'ye geldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Shakhthar Donetsk Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başardı.





Shakhthar 'ın gruplara kalmasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş 'ın da 4. torbada olması kesinleşti.