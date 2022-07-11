Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donetsk, teknik direktör Roberto De Zerbi ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada İtalyan teknik adamla karşılıklı anlaşarak bu kararın alındığı ve teknik ekibin de takımdan ayrılacağı duyuruldu.

30 maçta görev aldı

Mayıs 2021'de Shakhtar Donetsk'in başına geçen Roberto De Zerbi, kulüp tarihinin 34. teknik direkktörü olurken, Ukrayna ekibinin başında 20 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik işle 2.17 puan ortalaması tutturmuştu.

Veda etmişti

İtalyan çalıştırıcı, geçtiğimiz Mayıs ayında Ukrayna’daki futbol liglerinin durdurulmasının ardından ‘Barış Turu’ kapsamında Hajduk ile oynadıkları maçın ardından takımda kalmak istediğini ancak liglerin başlayıp başlamayacağı konusundaki belirsizlik nedeniyle endişeleri olduğunu dile getirmişti.

Galatasaray ile ismi anıldı

Roberto De Zerbi'nin ismi, Okan Buruk ile anlaşılmasından önce Galatasaray'ın gündeminde yer almış ve ismi sık sık Sarı-Kırmızılı ekiple anılmıştı.

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