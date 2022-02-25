Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası futbol dünyasında da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Tancredi Palmeri'nin haberine göre Shakhtar Donetsk'te forma giyen Ukrayna pasaportlu Brezilyalı forvet Junior Moraes'in, ülkede 18 ve 60 yaşlarındaki tüm erkeklerin ülkeden çıkışı yasaklanmasının ardından zorunlu askerlik listesinde yer alabileceği ve bu nedenle Ukrayna ordusuna katılabileceği iddia edildi.

Yardım çağrısında bulunmuşlardı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Kiev'de bir otelde aileleri ile mahsur kalan Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev'in Brezilyalı futbolcuları, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları bir video ile yardım çağrısında bulunmuşlardı.

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