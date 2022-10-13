Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçındaki son dakika golü 20 dikişe mâl oldu!
Şampiyonlar Ligi’nde Shakhtar Donetsk, evinde Real Madrid’i ağırlarken, ilginç bir an yaşandı. Ukrayna ekibi, 46’da Zubkov ile öne geçti. Fakat İspanyol temsilcisi, 90+5’te Antonio Rüdiger’in golüyle 1 puanı kurtarıp, üst tura yükselmeyi garantiledi. Fakat golden sonra Rüdiger kanlar içinde yer kaldı. Alman stoper, Donetsk kalecisi Anatoliy Trubin ile çarpıştı. Rüdiger’e, 20 dikiş atıldığı öğrenildi.
Şampiyonlar Ligi’nde Shakhtar Donetsk, evinde Real Madrid’i ağırlarken, ilginç bir an yaşandı. Ukrayna ekibi, 46’da Zubkov ile öne geçti. Fakat İspanyol temsilcisi, 90+5’te Antonio Rüdiger’in golüyle 1 puanı kurtarıp, üst tura yükselmeyi garantiledi. Fakat golden sonra Rüdiger kanlar içinde yer kaldı.
Alman stoper, Donetsk kalecisi Anatoliy Trubin ile çarpıştı. Rüdiger’e, 20 dikiş atıldığı öğrenildi.