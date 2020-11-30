UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Dev turnuvaya bu sezon istediği başlangıcı yapamayan Zinedine Zidane yönetimindeki Real Madrid, ilk maçta Ukrayna ekibine 3-2 kaybetmişti. Topladığı 7 puanla 2. sırada yer alan Madrid temsilcisi, 4 puanla 3. basamakta bulunan rakibinden rövanşı alıp ilk 2 iddiasını sürdürmenin peşinde olacak. Real galibiyetiyle büyük sükse Shaktar ise yıldızlar topluluğu rakibi karşısında bir sürprizin daha peşinde olacak.

Karşılaşma öncesi iki takımda da eksikler göze çarpıyor. Ev sahibinde Dentinho, Davit, Ismaily, Konoplyanka ve Korniienko, konuk ekip Real'de ise Hazard, Carvajal, Sergio Ramos ile Valverde, sakatlıkları sebebiyle kritik maçta forma giyemeyecekler.

Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

OSK Metalist Stadı'nda oynanacak karşılaşma 1 Aralık Salı günü oynanacak ve TSİ 20.55'te başlayacak. Rumen hakem Ovidiu Hategan'ın düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

Shakhtar Donetsk - Real Madrid muhtemel 11'ler:

Shakhtar Donetsk: Pyatov, Dodo, Bondar, Matvienko, Cipriano, Marlos, Maycon, Antonio, Solomon, Tete, Moraes





Real Madrid: Courtois, Vazquez, Varane, Nacho, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Rodrygo, Junior, Benzema





Grupta oynanacak diğer maçta Mönchengladbach, Inter'i konuk edecek. 5. maçlar öncesi B Grubu'nda puan durumu şu şekilde:





1- Mönchengladbach / 8 puan

2- Real Madrid / 7 puan

3- Shakhtar Donetsk / 4 puan

4- Inter / 2 puan