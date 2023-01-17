Rusya'nın işgali altında olan Ukrayna'nın en önemli futbol takımlarından Shakhtar Donetsk, en önemli yıldızlarından Mykhailo Mudryk'i bonuslarla birlikte yaklaşık 100 milyon Pound'a İngiliz devi Chelsea'ye sattı.

Shakhtar, 22 yaşındaki kanat oyuncusundan elde edilecek gelirin 25 milyon Pound'unun, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağışlanacağını açıkladı.