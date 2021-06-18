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Shakhtar Donetsk, Lassina Traore transferini açıkladı

Shakhtar Donetsk, Ajax'tan Burkina Fasolu forvet Lassina Traore'yi 8 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattı ve 20 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

18 Haziran 2021, Cuma 18:52 Son Güncelleme:
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Shakhtar Donetsk, Lassina Traore transferini açıkladı

Dinamo Kiev tarafından 4 yıllık şampiyonluk serisine son verilen Shakhtar Donetsk, transferde atağa kalktı. Benfica'dan kanat Pedrinho'yu 18 milyon Euro karşılığında transfer eden Ukrayna ekibi, forvet hattını da güçlendirdi.

Shakhtar, Ajax'ın gelecek vadeden forveti Lassina Traore'yi 8 milyon bonservis bedeliyle kadrosuna kattığını açıkladı. 20 yaşındaki oyuncui yeni takımı ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Ajax altyapısında yetişen Traore, Hollanda ekibinde çıktığı 73 maçta 35 gol, 23 asistle skora katkı sağladı.

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