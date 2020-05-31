Shakhtar Donetsk - Dynamo Kiev (CANLI)
Ukrayna Premier Lig'de şampiyonluk maçlarının heyecanı yaşanıyor. Normal sezonu lider bitiren ve büyük avantaja sahip olan Shakhtar Donetsk, Dynamo Kiev'i konuk ediyor. Shakhtar Donetsk - Dynamo Kiev maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Ukrayna Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonun belli olacağı grubta en önemli maçlardan birisi bugün oynanıyor. Normal sezonu 59 puanla lider bitiren Shakhtar Donetsk, Dynamo Kiev'i konuk ediyor. 46 puanla 3. sırada yer alan Kiev, güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde.
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NSC Olimpiyskiy'in ev sahipliği yaptığı 90 dakika, TSİ 17.00'de başladı. Kateryna Monzul'un düdük çaldığı dev maçın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor. Maçı misli.com üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Shakhtar Donetsk - Dynamo Kiev ilk 11'ler:
Shakhtar Donetsk: Pyatov, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily, Dodo, Taras, Marlos, Kovalenko, Alan Patrick, Taison, Moraes
Dynamo Kiev: Bushchan, Popov, Mykolenko, Shabanov, Kedziora, Sergiy, Verbic, Shepelev, Heorhii, Buyalsky, Rusyn
Shakhtar Donetsk - Dynamo Kiev arasında oynanan son 5 maç
Shakhtar Donetsk 1 - 1 Dynamo Kiev
Dynamo Kiev 2 - 1 Shakhtar Donetsk
Dynamo Kiev 1 - 2 Shakhtar Donetsk
Dynamo Kiev 2 - 1 Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk 1 - 0 Dynamo Kiev