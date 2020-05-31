Shakhtar Donetsk - Dynamo Kiev (CANLI)

Ukrayna Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonun belli olacağı grubta en önemli maçlardan birisi bugün oynanıyor. Normal sezonu 59 puanla lider bitiren Shakhtar Donetsk, Dynamo Kiev'i konuk ediyor. 46 puanla 3. sırada yer alan Kiev, güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde.

NSC Olimpiyskiy'in ev sahipliği yaptığı 90 dakika, TSİ 17.00'de başladı. Kateryna Monzul'un düdük çaldığı dev maçın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor. Maçı misli.com üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Shakhtar Donetsk - Dynamo Kiev ilk 11'ler:

Shakhtar Donetsk: Pyatov, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily, Dodo, Taras, Marlos, Kovalenko, Alan Patrick, Taison, Moraes

Dynamo Kiev: Bushchan, Popov, Mykolenko, Shabanov, Kedziora, Sergiy, Verbic, Shepelev, Heorhii, Buyalsky, Rusyn

Shakhtar Donetsk - Dynamo Kiev arasında oynanan son 5 maç

Shakhtar Donetsk 1 - 1 Dynamo Kiev

Dynamo Kiev 2 - 1 Shakhtar Donetsk

Dynamo Kiev 1 - 2 Shakhtar Donetsk

Dynamo Kiev 2 - 1 Shakhtar Donetsk

Shakhtar Donetsk 1 - 0 Dynamo Kiev