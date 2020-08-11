Ukrayna'da sezonu açık farkla şampiyon olarak tamamlayan Shakhtar Donetsk, bir önceki turda da Wolfsburg'u her iki karşılaşmada da yenip adını çeyrek finale yazdırmıştı. Kiralık sözleşmesi sona eren Artem Bondarenko, sakatlanıp uzun süre sahalardan uzak kalan Ismaily ve kadro yapılandırılmasında yer almayan Mykhailo Mudryk ile Nazarii Muravskyi, UEFA Avrupa Ligi listesinden çıkartıldı. Sezonun ilk bölümünde göze giremeyen ancak koronavirüs arasından sonra stoperde şans bulan 20 yaşındaki Vitao, takımla birlikte Almanya'ya giden kafilede yerini aldı. Cezalı Davit Khocholava'nın yerine ilk 11'de görebiliriz. En büyük gol silahı her zamanki gibi Junior Moraes olacak. Moraes'in arkasında ise "Marlos, Alan Patrick, Taison" hattı görev yapacak.

12 Mart'ta, Almanya'da Frankfurt'u yendiklerinde şaşırtmışlardı ancak rövanşta da akıllı oynayıp 1-0 kazanmaları sonrası hafife alınmaması gereken bir takım olduklarının altını çizdi. Sözleşme yenilemeyen Kevin Bua ile Zdravko Kuzmanovic ve kiralık kontratı sona eren Emil Bergström, UEFA Avrupa Ligi listesinden çıkartıldı. Türk asıllı stoper Eray Cömert sarı kart cezalısı. As kaleci Jonas Omlin de bir süredir sakat. Ligdeki son 4 maçın 3'ünde gol yemeyen, Frankfurt rövanşında da eldivenleri alan Djordje Nikolic'i kalede izleyeceğiz. TD Marcel Koller; "Rakibin kalitesini, yetenekli oyuncularını biliyoruz ama biz de iyi savunma yapabilen ve gerektiğinde hücuma da etkili çıkan bir ekibiz. Buraya kadar geldik, sonrası neden olmasın..." açıklamasında bulundu.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Shakhtar Donetsk son 10 resmi maçının 8'ini kazandı, hiç kaybetmedi. (2 beraberlik)

- Basel de son 8 resmi maçını kaybetmedi ancak sadece 4'ünü kazanabildi. (4 beraberlik)

- Shakhtar bu sezon Avrupa Ligi'nde sahneye çıktığı 4 maçta 10 gol atarken, Basel ise 10 maçta 20 gol atmayı başardı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Avrupa Ligi mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Shakhtar Kazanır" oldu! %60'lık kesim kadro kalitesi ve buraya kadar gelen süreçteki oyunuyla Ukrayna temsilcisine güveniyor... %5'lik kesim ise "1.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 2 gol çıkacağını düşünüyor.