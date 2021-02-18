Shabani Nonda kimdir, nereli?

Kongolu ebeveynlerden olan Shabani Nonda, 6 Mart 1977'de ebeveynlerinin yaşadığı Burundi'de doğdu. 1998'de en iyi golcü unvanını kazanarak İsviçre şampiyonasında elit bir forvet olarak ün kazandığı FC Zurich'e transfer oldu. Daha sonra Weah'da, 2 yıllığına Stade Rennes'e üye olarak Stade Rennes'in yeni başkanı François Pinault'un ilk askerlerinden biriydi. İlk yıl, Nonda, 15 gol atarak ve Fransa şampiyonasında 5. sıra ile Stade Rennais'in inter toto kupasında kalifikasyonuna aktif olarak katkıda bulunarak kulübün yenilenmesini somutlaştırıyor. Ertesi yıl, 16 gol atarak gollerin önünde etkinliğini sürdüren Kongolu dışında Rennes için daha az verimli geçti.

Shabani Nonda kaç yaşında?

27 Haziran 2000'de, yüzyılın ilk yaz transfer penceresi için AS Monaco'ya gitti. O zamanlar Stade Rennais ile sözleşmesi olan üretken Shabani Nonda'nın (23) hizmetlerini güvence altına almak için bugün yirmi milyon avroya eşit olan 130 milyon frank aldı.

Oyuncu 43 yaşındadır. İki buçuk yıl boyunca Galatasaray'ın renkleri altında parladı. 61 Superlig maçında 23 gol önemsiz. Sezonun başından bu yana tüm müsabakalarda iyi performanslarına ve attığı on dört gole rağmen, Türk kulübünün hücumcu biriktirmeye başlamasıyla Nonda'nın geleceği engellendi.

2003 yılında 26 golle en çok gol atan oyuncu olarak zirveye ulaştı. Ne yazık ki kendisi ve Ligue 1 için, ertesi sezon PSG'ye karşı oynadığı ciddi bir sakatlık yaşadı.

Profesyonel kariyerinin bitiminden neredeyse on yıl sonra, Shabani Nonda hala futbol oynuyor. 15 yaşında, Kongolu forvet, yetişkinler arasında geride kaldığı için kendi kıtasında zaten bir isim yapıyor. Tanzanya'da bir kulüpte ve ardından Güney Afrika'da bir kulüpte görev yaptıktan sonra 1995'te Avrupa'ya katıldı. Eski Kıta'daki ilk kulübü 75 maç oynadığı ve 36 gol attığı FC Zürih'ti. İlk olağanüstü deneyim: İsviçre şampiyonasının altın ayakkabısını 24 başarı ile bitirdi. Shabani Nonda daha sonra Stade Rennais'e transfer edildi. Bir kez daha 77 maçta 36 gol atarak golcü olarak niteliklerini ortaya koyuyor. Süper ligde Galatasaray'da hizmet verdi.

Futbol Kariyeri Nelerdir?

Brittany'deki iki başarılı sezonun ardından, Shabani Nonda, Torino'ya giden David Trezeguet'nin yerine 2000 yılında AS Monaco ile anlaştı. 2002/2003 sezonu, Coupe de la Ligue'de (1-4) Sochaux'ya karşı kazandığı galibiyet ve şampiyonada en çok gol atan oyuncu unvanıyla (26 gol) kariyerinin doruk noktasına ulaştı. Ertesi sezon, AS Monaco'nun Şampiyonlar Ligi finaline katılmasını sağlayan çok önemli bir gol attığı için yarı finalde belirleyici oldu.

2005'te AS Roma'ya döndü, ancak ikna olmadı ve sonraki sezon Premier Lig'de Blackburn'e ödünç verildi.. Ağustos 2007'de, iki buçuk sezon kaldığı Galatasaray için 2007 yılının Ağustos ayında sözleşme imzaladı, ardından sözleşmesinin Ocak 2010'da feshedildiğini gördü. Nonda daha sonra spordan emekli oldu ve Kongo'ya döndü. 2013 yılının sonunda Kinshasa'daki AS Dragons'un yönetim ekibine katıldı, kulübün patronu oldu ve yönetimine danışmanlık yaptı.

Galatasaray'a hangi takımdan geldi?​​​

Rock'ta beş yıl geçirdikten sonra, Shabani Nonda 144 maç oynayıp 67 gol atarak kulüpten ayrıldı. AS Roma'da iki görev yaptıktan sonra Blackburn'de kariyerine 2010'da Galatasaray'da son verdi. Türkiye'de sadece Galatasaray'da top koşturdu.

Güçlü, seçkin ve verimli bir forvet olan Shabani Nonda, iki sezon boyunca Stade Rennes'de gerçek bir efsane haline geldi. 1998'de onu FC Zürih'ten 40 milyon frank karşılığında işe aldı. Oyuna katkısını ve iki yıl içinde atacağı 37 golü bilerek gerçek bir anlaşma yaptı.

Fransa şampiyonasında en iyi forvetlerden biri haline gelen oyuncu, 21 milyon Euro'ya karşı Haziran 2000'de AS Monaco'ya transfer oldu. Ligue 1 2002-2003'te attığı 26 golle, Prenslikte üç sezonun olmazsa olmazı, Yükselişi, Ağustos 2003'te Parisli savunma oyuncusu José-Karl Pierre-Fanfan tarafından kendisine verilen ciddi bir sakatlıkla paramparça oldu. Böylece kariyeri kısmen son buldu diyebiliriz.

Shabani Nonda futbolu ne zaman bıraktı?

2007 - 2010 yılları arasında Galatasaray formasını giyen Shabani Nonda, 35 yaşında futbolu bıraktı. Kariyerinde Monaco, Roma ve Blackburn Rovers gibi takımların da formasını giyen Nonda, futbola Galatasaray forması ile veda etmiş oldu.