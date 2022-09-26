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Shabab Al-Ahli, Jason Denayer'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Fransız ekibi Lyon ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından henüz bir takımla anlaşmayan ve bonservisi elinde bulunan Jason Denayer'in yeni adresi belli oluyor. İddialara göre Birleşik Arap Emirlikleri'nden Shabab Al-Ahli, Belçikalı stoperin transferinde son aşamaya geldi.

26 Eylül 2022, Pazartesi 18:11 Son Güncelleme:
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Shabab Al-Ahli, Jason Denayer'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Fransız ekibi Lyon ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından henüz bir takımla anlaşmayan ve bonservisi elinde bulunan Jason Denayer'in yeni adresi belli oluyor.

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Birleşik Arap Emirlikleri'nden Shabab Al-Ahli, bonservisi elinde bulunan Jason Denayer'in transferini tamamlamaya çok yakın. Kulüp kaynakları da bu bilgiyi doğruladı.

Belçikalı stoperin önümüzdeki saatlerde transferinin son detaylarını görüşmek ve resmi sözleşmeye imza atmak için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmesi bekleniyor.

Galatasaray ve Beşiktaş iddiaları

Lyon'dan ayrılmasının ardından Denayer'in ismi ülkemizden Galatasaray ve Beşiktaş ile anılırken, transfer dönemi kapanmadan önce Siyah-Beyazlı ekibin savunma oyuncusu ile anlaşma sağlayamadığı haberleri gündeme gelmişti.

Kariyerinde 2 farklı dönemde kiralık olarak Galatasaray forması giyen tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon Lyon'da 21 maçta görev yapmış ve 3 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.

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