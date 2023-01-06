Sezonun en gollü haftasında öne çıkanlar

Süper Lig’de bir kez daha hafta içi mesaisi yapıldı. Zirvede kıyasıya mücadele yarışında olan Fenerbahçe ve Galatasaray , haftayı 3 puanla kapatmayı başarırken, iki takım da galibiyete 2-1’lik sonuçla uzandı. Haftanın BAY geçen takımı Beşiktaş oldu. Bir maçı eksik siyah-beyazlılar ile lider arasında 10 puan fark bulunuyor. Oynanan 9 karşılaşmada toplam 36 gol atılırken, en golcü takımı Adana Demirspor oldu. Güney ekibi konuk ettiği İstanbulspor’u 6-0 mağlup etti. Kasımpaşa ve Karagümrük rakip filelere 4’er gol atarken, 17. haftada golsüz müsabaka yaşanmadı.

Galatasaray’dan üst üste 6. galibiyet

MKE Ankaragücü’nü konuk ettiği ve 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanan Galatasaray, ligde liderliğini sürdürürken galibiyet serisini de 6’ya çıkardı. Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesi kayıp yaşamayan sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puanını da 36’ya yükseltti. Galatasaray, benzer bir galibiyet serisini en son 2 sezon önce yaşamıştı.

Fenerbahçe, geriden gelerek kazandı

Geçtiğimiz hafta evinde Hatayspor’u farklı yenen Fenerbahçe, Antalyaspor ile deplasmanda karşılaştı. İlk yarıda 1-0 geriye düştüğü maçı Belçikalı golcüsü Batshuayi’nin ikinci yarıda attığı gollerle kazanan sarı-lacivertliler, derbi öncesi moral depoladı. 35 puana yükselen Fenerbahçe, zirve yarışını sürdürdü.

Başakşehir 90+7’de yıkıldı

Gaziantep’e üst üste aldığı 2 galibiyetle giden Başakşehir, müsabakada öne geçmesine rağmen skor avantajını koruyamadı ve uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı. 31 puanlı turuncu-lacivertliler, zirve yarışında yara aldı.

Karadeniz derbisi Trabzonspor’un

Geçen hafta Fatih Karagümrük’e farklı mağlup olan Trabzonspor, Akyazı Stadyumu’nda Giresunspor ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-0 kazanan bordo-mavililer, 29 puana ulaşırken Adana Demirspor’un 1 puan altında 5. sırada yer alıyor.

Gol krallığında son durum

Sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Enner Valencia, 13 golle gol krallığında zirvedeki yerini haftalardır sürdürüyor. Fenerbahçe’ye karşı takımının tek golünü atan Haji Wright 10 gole ulaştı. Kayserispor maçında 2 gol atarak yıldızlaşan Mbaye Diagne takım arkadaşı Borini ile gol sayısını eşitledi, iki oyuncunun da 9 golü bulunuyor. Fenerbahçeli yıldız Michy Batshuayi ise bu hafta attığı gollerle 8 gole yükseldi.

İşte haftanın maçları ve sonuçları:

Ümraniyespor: 2 - Hatayspor: 2

Antalyaspor: 1 - Fenerbahçe: 2

Kasımpaşa: 4 - Corendon Alanyaspor: 1

Kayserispor: 2 - Fatih Karagümrük: 4

Galatasaray: 2 - MKE Ankaragücü: 1

Konyaspor: 2 - DG Sivasspor: 2

Gaziantep FK: 1 - Medipol Başakşehir: 1

Adana Demirspor: 6 - İstanbulspor: 0

Trabzonspor: 3 - Giresunspor: 0

İHA