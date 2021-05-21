Sezon boyunca Beşiktaş

Sezon başında ezeli rakipleri Fenerbahçe’nin şampiyonluk oranının 1.90 ve Galatasaray’ın da 3.00 olduğunda, oranı pek şans tanınmadığı için 10.00’a kadar yükselen siyah beyazlılar büyük bir sürprize imza atarak hem kendi kazandı hem de kendisine güvenenlere kazandırdı.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen resmi bahis sitesi ve Beşiktaş Resmi Bahis Sponsoru Misli.com üyelerinden Ekim-Kasım aralığında Beşiktaş’ın şampiyonluğuna bahis oynayanlar adeta oynadıklarını 10’a katladı. Sezon başında şampiyonluk oranı ezeli rakiplerine göre çok gerilerde olan Beşiktaş, ligin ilk yarısı bittiğinde Fenerbahçe’nin 2.20’lik oranından sonra 2.45 oranıyla şampiyonluğun 2 numaralı favorisi haline geldi. Ligin son haftasına gelindiğinde ise sezon başı şampiyonluk oranı 10’larda dolaşan Beşiktaş, bu rakamı 1.18’lere kadar çekerek favoriydi.

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş sahadaki en farklı galibiyetini Hatayspor karşılaşmasında alırken, bahis alanında da yine rekorunu bu karşılaşmayla kırdı. Misli.com üyelerinin Beşiktaş maçları arasında en çok kupon yaptığı karşılaşma Hatayspor karşılaşması oldu. Beşiktaş tüm sezon genelinde şampiyon kim olur bahsinde 53’lük oranla ilk sırada yer aldı. Sezon başında bu konudaki payı 0.01 olan Beşiktaş’ın 42 haftalık periyotta bunu yüzde 53’lere taşıması da Siyah-Beyazlıların bahis tahminlerini de nasıl alt üst ettiğinin en büyük göstergesi oldu.